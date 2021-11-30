Копенгаген, 30 ноября, 2021, 23:39 — ИА Регнум. Датская студия IO Interactive представила дорожную карту дальнейшего развития проекта игры Hitman 3. Трейлер был опубликован 30 ноября на YouTube-канале франшизы Hitman.

Иван Шилов ИА REGNUM Hitman 3

Разработчики рассказали о контенте, который игра получит в период с 30 ноября 2021 года по 19 января 2022-го. В ролике поклонники серии Hitman могут видеть Агента 47 в костюме Санта-Клауса. В игре уже появилась миссия в Дубае, до 19 января геймеры также смогут попытаться ликвидировать семь «неуловимых целей», первая будет доступна с 3 по 9 декабря 2021-го.

Напомним, релиз Hitman 3 состоялся 20 января 2021 года. Игра в жанре симулятора наёмного убийцы доступна обладателям ПК и консолей PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S и Nintendo Switch. Кроме того, она присутствует в каталоге облачного игрового потокового сервиса Google Stadia.