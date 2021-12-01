Москва, , 00:27 — REGNUM Александр Лукашенко не будет признавать Крым российским, какие бы обещания он не раздавал. Об этом 30 ноября заявил корреспонденту ИА REGNUM политолог, кандидат исторических наук Андрей Суздальцев.

Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

«Это не первый раз, когда Лукашенко обещает политическое признание», — заявил эксперт.

«Напомню, что в 2009 году он обещал признать государственность Абхазии и Южной Осетии. Но так этого и не сделал», — заявил политолог.

«Лукашенко стал объяснять, что это слишком дорого ему обойдётся, что ему нужны компенсации, которые президент Дмитрий Медведев предоставлять не захотел», — отметил Суздальцев.

«В итоге всё подвисло, и республики до сих пор не признаны Белоруссией», — заключил эксперт.

Напомним, что президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о том, что он готовится к поездке в Крым, и что его поездка в Крым будет означать признание Крыма территорией России.