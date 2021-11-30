Вашингтон, 30 ноября, 2021, 23:42 — ИА Регнум. Американская модель и предпринимательница Ким Кардашьян негативно отнеслась к публичному высказыванию рэпера Канье Уэста об их семье. Об этом 30 ноября пишет The Sun, ссылаясь на свои источники.

Скриншот с YouTube Канье Уэст и Ким Кардашьян

«Ким в ярости из-за последнего публичного трюка Канье, потому что хоть Канье и может признать в чём-то незнакомцам, он не говорит ей того же самого наедине», — объясняет инсайдер издания. Источник The Sun также отмечает, что Кардашьян «меньше всего хочет, чтобы дети что-то слышали», ведь это может дать им ложные надежды на воссоединение родителей.

Ранее Канье Уэст публично заявил, что восстановит брак с Ким Кардашьян, с которой он находится в состоянии развода. Позже рэпер опубликовал в Instagram видео с женой, в котором говорится, что их семья «снова вместе».