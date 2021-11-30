Минск, , 23:23 — REGNUM Белорусская оппозиционная группа хакеров «Кибер-Партизаны» опубликовала на YouTube фрагменты аудиозаписи негласного сбора информации спецслужбами из мест лишения свободы. Политзаключённые рассказывают об обстоятельствах ареста и поют песни.

Белоруссия Amnesty.org

«Схема проста и хорошо отработана режимом на пленных. В тюремных камерах установлены микрофоны. Туда помещают людей, у которых нужно получить признание или узнать другую ценную информацию. К ним подсылают «засланного казачка», который втирается в доверие, — сказано в комментарии к публикации. — Друзья, помните про наличие скрытых микрофонов в камерах и старайтесь не выдавать конфиденциальную информацию, если окажетесь в плену лукашистской банды».

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На одной из аудиозаписей арестованный белорусский сотрудник IT-компании PandaDoc рассказывает о сфабрикованных основаниях уголовного преследования. На другой аудиозаписи арестанты печально известной «Володарки» (СИЗО-1 МВД Белоруссии на улице Володарского в Минске) поют песни, в частности, авторства Юрия Антонова.

«Кибер-Партизаны» сообщили, что располагают записями из камер следственного изолятора №1 МВД, минского изолятора временного содержания МВД на улице Окрестина (ИВС «Окрестина»), а также подобных заведений в Жодино, Солигорске, Молодечно, Борисове, Слуцке, Пуховичах, Мяделе, Столбцах, Копыле и других городах. Данные о «засланных казачках», помогающих спецслужбам разговорить политзаключённых и выведать информацию для обвинения, хакеры намерены передать в базу данных проекта «Каратели Беларуси».

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По данным правозащитных организаций, в Белоруссии содержится около 900 политзаключённых. Александр Лукашенко в ноябрьском интервью «Би-би-си» признал, что задержанных по политическим мотивам избивали в минском ИВС «Окрестина». За совершение таких преступлений ни одни сотрудник белорусских «правоохранительных органов» не был привлечён к ответственности.