Белград, , 23:31 — REGNUM Спикер парламента Сербии Ивица Дачич утвердил дату проведения референдума по вопросу о внесении изменений в конституцию — 16 января 2022 года. Соответствующее решение Дачич подписал 30 ноября.

Ивица Дачич Mfa.gov.rs

Дачич призвал население принять участие в референдуме, так как «в интересах Сербии, чтобы граждане утвердили это решение Народной скупщины».

Граждане на референдуме ответят на вопрос, «согласны ли вы с актом о внесении изменений в Конституцию Республики Сербии?»

Дачич подчеркнул, что в конституцию внесены дополнения в той части, которая относится к судебной системе и порядку выбора судей и прокуроров, и они никак не затрагивают вопрос преамбулы, в которой говорится о Косово и Метохии как составной части Сербии.

Напомним, что ранее граждане Сербии опасались, что процесс внесения изменений в основной закон страны закончится вычеркиванием преамбулы действующей конституции, в которой южный сербский край определяется как неотъемлемая часть территории Сербии.