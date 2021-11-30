Мадрид, , 23:22 — REGNUM 30 ноября «Вильярреал» в матче первого раунда Кубка Испании по футболу разгромил «Викторию Ла-Корунью» со счетом 8:0. На 87-й минуте вышедший на замену 20-летний российский фланговый нападающий Никита Иосифов отметился забитым мячом. Также этот матч стал для Иосифова дебютным в составе «желтой субмарины».

Никита Иосифов перешел в «Вильярреал» 12 июля 2021 года из московского «Локомотива». Текущее соглашение 20-летнего российского спортсмена с испанским клубом рассчитано до 30 июня 2026 года. Профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает Иосифова в 500 тысяч евро.

В текущем сезоне Никита Иосифов принял участие в девяти матчах за «Вильярреал Б», в которых отметился тремя забитыми мячами в ворота «Севильи Атлетико», «Коста Браво» и «Альбасете».