Москва, , 23:41 — REGNUM Блогер Wylsacom (настоящее имя — Валентин Петухов) высказался относительно открытого письма блогера Юрия Хованского, написанного им из СИЗО. Об этом 30 ноября пишет «Канобу».

Блогер Wylsacom (Валентин Петухов) Скриншот с YouTube

Петухов опубликовал ролик со своими комментариями на тему письма Хованского на YouTube-канале WylsaLive. На видео блогер отмечает, что мера наказания для Хованского несоразмерна его проступку и чересчур сурова. Wylsacom признаётся, что песня про теракт на Дубровке ему «отвратительна», но её исполнение — это «не то деяние, которое тянет на уголовную статью».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Юрий Хованский попросил помощи у неравнодушных людей, написав открытое письмо. В нём блогер рассказал свою версию произошедшего, а также признался в страхе за своё здоровье и здоровье его девушки.

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