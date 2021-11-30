Москва, 30 ноября 2021, 23:41 — REGNUM Блогер Wylsacom (настоящее имя — Валентин Петухов) высказался относительно открытого письма блогера Юрия Хованского, написанного им из СИЗО. Об этом 30 ноября пишет «Канобу».
Петухов опубликовал ролик со своими комментариями на тему письма Хованского на YouTube-канале WylsaLive. На видео блогер отмечает, что мера наказания для Хованского несоразмерна его проступку и чересчур сурова. Wylsacom признаётся, что песня про теракт на Дубровке ему «отвратительна», но её исполнение — это «не то деяние, которое тянет на уголовную статью».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Юрий Хованский попросил помощи у неравнодушных людей, написав открытое письмо. В нём блогер рассказал свою версию произошедшего, а также признался в страхе за своё здоровье и здоровье его девушки.
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