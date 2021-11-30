Вашингтон, 30 ноября, 2021, 23:20 — ИА Регнум. Три человека убиты в результате стрельбы, произошедшей в школе в американском штате Мичиган, сообщил 30 ноября журналистам представитель местной полиции.

Jo Naylor Убийство

Кроме троих погибших, ещё шесть человек получили огнестрельные ранения.

По данным полиции, 15-летний злоумышленник в здании школы сделал от 15 до 20 выстрелов из полуавтоматического пистолета, с которым позднее он и был задержан.

Мотивы стрелявшего пока неизвестны.