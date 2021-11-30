Баку, , 23:18 — REGNUM Версия о том, что крушение военного вертолёта Ми-17 в Азербайджане могло произойти из-за внешнего вмешательства, не имеет подтверждений. Об этом 30 ноября сообщила пресс-служба Генпрокуратура республики.

Вертолет Sylvere Durand Во

«На данном этапе расследования установлено, что любое вмешательство извне исключено в случае крушения вертолёта», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что рассматриваются версии аварии, связанные с халатностью пилота или технической неисправностью. Также не исключаются другие версии.

Напомним крушение вертолёта в Азербайджане произошло днём 30 ноября. Это случилось во время учебных полётов с аэродрома Гарахейбат в Хызынском районе республики. В результате аварии погибли 14 человек, двое получили ранения.

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