Минск, 30 ноября, 2021, 23:18 — ИА Регнум. Располагаемые ресурсы в расчёте на домашнее хозяйство Белоруссии в III квартале составили 1667,6 белорусского рубля (около $675 в эквиваленте) в месяц, в том числе в городах и поселках городского типа — 1746,3 бел.руб. (около $700 в эквиваленте) и 1411,7 бел.руб. (около $570 в эквиваленте) — в сельских населённых пунктах. Об этом по итогам выборочного обследования домашних хозяйств по уровню жизни сообщил Национальный статистический комитет республики.

liz west Расходы

К располагаемым ресурсам относятся денежные средства домохозяйств, стоимость потреблённых продуктов питания, произведённых в личном подсобном хозяйстве за вычетом материальных затрат на их производство и (или) поступивших из других источников без оплаты, а также стоимость полученных в натуральной форме льгот и выплат.

Согласно официальным данным, денежные расходы на домохозяйство составили 1587,5 бел.руб. в месяц, из которых 1181,9 бел.руб. (74,5%) приходится на потребительские расходы. К потребительским расходам относятся расходы домохозяйств на питание (включая общественное питание), покупку алкогольных напитков, табачных изделий, непродовольственных товаров и оплату услуг. В состав таких расходов не включаются налоги, материальная помощь и другие расходы, не связанные с потреблением, а также все расходы, связанные с производством сельхозпродукции в личном подсобном хозяйстве и накоплением (банковские вклады, покупка недвижимости, иностранной валюты и т.д.).

«В структуре потребительских расходов домашних хозяйств доля расходов на питание составила 39,2%, на покупку непродовольственных товаров — 34,8%, на оплату услуг — 23,6%», — сказано в публикации белорусского госкомитета.

Читайте новости сюжета: Экономический кризис в Белоруссии