Париж, 30 ноября, 2021, 23:17 — ИА Регнум. 29 ноября 34-летний фланговый нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Аргентины по футболу Лионель Месси (613 голосов) завоевал свой седьмой «Золотой мяч» в профессиональной карьере, опередив в голосовании таранного форварда мюнхенской «Баварии» Роберта Левандовского (580 голосов). После церемонии трехкратный чемпион мира в составе сборной Бразилии Пеле поздравил Месси с получением трофея от France Football: «Поздравляю Лео Месси с очередным «Золотым мячом». Это, безусловно, дань уважения беспрецедентному таланту», — написал Пеле в своем Instagram-аккаунте.

لا روسا — عمل شخصي Золотой мяч

В 2021-м году Лионель Месси стал лучшим бомбардиром испанской Примеры, забив 30 мячей в 35-ти матчах чемпионата. В составе сборной Аргентины полузащитник выиграл Кубок Америки 2021.

После перехода в «Пари Сен-Жермен» Месси принял участие в одиннадцати матчах за парижский клуб во всех турнирах, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и тремя результативными передачами.