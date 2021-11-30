Рим, , 23:16 — REGNUM Итальянское издательство 505 Games и студия MercurySteam анонсировали новую ролевую игру Project Iron. Об этом 30 ноября сообщает портал Gematsu.

Видеоигры Иван Шилов ©ИА REGNUM

Проект будет представлять собой ролевую экшн-игру от третьего лица, действие которой будет происходить в мрачном фэнтезийном мире. Релиз игры состоится на ПК и консолях, права на франшизу будут принадлежать как 505 Games, так и MercurySteam. Пока авторы проекта не назвали даже примерные сроки релиза.

Напомним, испанская студия MercurySteam участвовала в разработке игры Metroid Dread, релиз которой состоялся 8 октября 2021 года на портативной консоли Nintendo Switch. Компания также выпустила игры Scrapland (2004), Clive Barker’s Jericho (2007), Castlevania: Lords of Shadow (2010) и другие.

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