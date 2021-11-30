Париж, , 23:16 — REGNUM Приговор в отношении бывшего французского премьер-министра Франсуа Фийона по делу о фиктивном трудоустройстве жены будет вынесен и обнародован 9 мая будущего года, сообщает 30 ноября Agence France-Presse.

Франсуа и Пенелопа Фийон Matiastanea.gr

Соответствующее решение принял Апелляционный суд Парижа на завершающем заседании по жалобе Фийона на обвинительный приговор, вынесенный в июне. Тогда чиновник был признан виновным Исправительным судом Парижа.

В апелляционном суде добавили, что теоретически дело может быть передано в кассационный суд, и тогда сроки изменятся.

Напомним, Фийона летом признали виновным по делу о фиктивном трудоустройстве его жены. Он был приговорён к пяти годам лишения свободы, причём к трём — условно. Жену Фийона приговорили к трём годам условно. Кроме того, каждого из них приговорили к выплате штрафа в размере €375 тыс.

Фийон подал жалобу, и 15 ноября апелляционный суд начал рассматривать её. Накануне, 29 ноября, французская генпрокуратура потребовала приговорить Фийона к пяти годам лишения свободы, причём к четырём — условно.

Для жены Фийона генпрокуратура потребовала штраф в €100 тыс. и два года условно. Обоих обвинение требует на десять дет поразить в иззбирательных правах.

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