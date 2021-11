Даллас, США, , 23:14 — REGNUM Американский соул-певец Leon Bridges объявил о концертном туре по Великобритании и Европе в следующем году. Тур в поддержку своего третьего студийного альбома «Gold-Diggers Sound» начнется летом 2022 года, об этом информирует портал NME.

Музыка Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Певец начнет тур с выступления на фестивале Best Kept Secret 2022 вместе с такими музыкантами, как The Strokes, Nick Cave & The Bad Seeds и Alt-J. После этого отправиться в Швецию, Норвегию, посетит Британию и в завершении выступит с несколькими концертами в Германии.

На прошлой неделе Leon Bridges получил две номинации на премию «Грэмми» 2022 года: «Лучший ритм-н-блюз альбом» за пластинку «Gold-Diggers Sound» и «Лучшее ритм-н-блюз исполнение» за песню «Born Again».