Париж, 30 ноября, 2021, 23:09 — ИА Регнум. Завтра, 1 декабря, в Париже на стадионе «Парк де Пренс» состоится матч шестнадцатого тура французской Лиги 1 2021/22 «Пари Сен-Жермен» — «Ницца». 35-летний испанский центральный защитник парижского клуба Серхио Рамос пропустит игру из-за усталости после матча с «Сент-Этьеном». Об этом 30 ноября сообщило издание RMC Sport.

Кирилл Венедиктов Серхио Рамос

Воскресный матч с «Сент-Этьеном» стал для Серхио Рамоса дебютным в составе французского клуба. Первую часть сезона Рамос восстанавливался от травмы голени.

Серхио Рамос перешел в «ПСЖ» 8 июля 2021 года из мадридского «Реала» на правах свободного агента. Текущее соглашение испанского защитника с парижским клубом рассчитано до 30 июня 2023 года.