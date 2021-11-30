Ханты-Мансийск, 30 ноября, 2021, 23:05 — ИА Регнум. В Югре перед судом предстанет бывший директор нефтедобывающего предприятия, которого обвиняют в получении подкупа на сумму более шести миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по ХМАО.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коррупция

По данным следствия, в 2016 — 2017 годах обвиняемый экс-директор получал взятки от представителей коммерческих организаций за лояльное отношение и содействие при исполнении заключённых договоров на выполнение работ по бурению. В качестве подкупа он получил специальную одежду для работников на сумму 3,4 млн рублей, тем самым сэкономив расходы предприятия. В 2017 году он получил подкуп в виде разработки дизайн проекта интерьера квартиры, а также комплекта мебели и бытовой техники на сумму более 2,6 млн рублей.

По факту было возбуждено уголовное дело по п."г» ч.7 ст. 204 УК РФ и 2-двух преступлений, предусмотренных ч.8 ст. 204 УК РФ («Получение коммерческого подкупа в крупном размере и в особо крупном размере»).

Преступления выявлены сотрудниками РУ ФСБ России по Тюменской области во взаимодействии со службой собственной безопасности нефтедобывающей компании.

Обвиняемый был задержан в Москве и заключён под стражу. На его имущество наложен арест. Это транспортные средства, земельный участок, 11 жилых помещений и нежилых зданий, расположенных в Москве и Московской области, общей стоимостью более 120 млн рублей.

Отмечается, что в ходе следствия обвиняемый вину не признал. Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.