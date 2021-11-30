Лидс, Великобритания, 30 ноября, 2021, 23:04 — ИА Регнум. 30 ноября в Лидсе на стадионе «Элланд Роуд» состоится матч четырнадцатого тура Английской Премьер-лиги 2021/22 по футболу «Лидс Юнайтед» — «Кристал Пэлас». Игра начнется в 23:15 по московскому времени. За час до стартового свистка команды назвали стартовые составы.

Southamptonfc.com «Саутгемптон» — «Кристал Пэлас» 3:1

Стартовые составы команд:

«Лидс Юнайтед»: Иллан Мелье, Лиам Купер, Диего Льоренте, Стюарт Далларс, Паскаль Стрейк, Адам Форшоу, Рафаэль Диас, Даниэль Джеймс, Калвин Филлипс, Матеуш Клих, Тайлер Робертс.

«Кристал Пэлас»: Висенте Гуайта, Джоэл Уорд, Тайрик Митчелл, Джеймс Томкинс, Марк Гэи, Шейху Куяте, Джефри Шлупп, Конор Галлахер, Джордан Айю, Уилфред Заа, Одсонн Эдуар.

Бригада арбитров: Кевин Френд | Эдриан Холмс | Саймон Бек | Роберт Джонс.

На данный момент «Лидс Юнайтед» с двенадцатью очками занимает семнадцатую позицию в турнирной таблице Английской Премьер-лиги. «Кристал Пэлас», набрав шестнадцать очков, идет шестью строчками выше.