Париж, 30 ноября, 2021, 23:02 — ИА Регнум. Министерство здравоохранения Франции зафиксировало рекордное суточное число новых случаев заражения коронавирусом, какого не наблюдалось с 8 апреля 2021 года, сообщает 30 ноября газета The Guardian.

Коронавирус

По утверждению издания, за сутки число новых заражений составило 47 тыс.

Издание ссылается на данные министра здравоохранения Франции Оливье Верана.

Стоит отметить, что всплеск новых заражений произошёл на фоне полной вакцинации 75% взрослого населения Франции.

Отмечено, что на пике «третьей волны» пандемии COVID-19 весной 2021 года, средний показатель заражений не превышал 42 тыс. случаев.