Нур-Султан, , 23:40 — REGNUM Блогер Биржан Ашим попросил прощения за то, что заснял и опубликовал ролик с выступления певца Димы Билана в Казахстане. Ашим опубликовал видео с извинениями в историях своего Instagram-аккаунта 30 ноября.

Дима Билан на концерте в Самаре Samadm.ru

«Дима Билан, я приношу тебе искренние извинения. Я не ожидал, что так раздуется, и не хотел тебя ни в коем случае подставлять. Ты крутой артист», — говорит блогер. «Да, ты не должен был приезжать в нетрезвом состоянии, но и я не должен был всё это снимать и выставлять», — признался он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Дима Билан выступал на свадьбе в Казахстане в состоянии алкогольного опьянения. В Сети появились ролики с концерта артиста, после чего Билан извинился перед зрителями в своём Instagram-аккаунте.

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