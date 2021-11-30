Штамм коронавируса «Омикрон» выявлен уже в 20 странах
Вашингтон, 30 ноября, 2021, 22:59 — ИА Регнум. Случаи заражения новым штаммом коронавируса «Омикрон» зафиксированы уже на территории 20 стран. Об этом сообщил 30 ноября директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи.
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По его словам, в общей сложности на сегодняшний день выявлено 226 случаев заражения новым вариантом вируса, и, исходя из наблюдаемой тенденции, «эти цифры будут быстро меняться».
Напомним, новый штамм коронавируса был выявлен в конце ноября на территории Южной Африки. По данным специалистов, вирус имеет более 30 мутаций, которые указывают на его высокую трансмиссивность и возможную устойчивость к действующим вакцинам.
Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания 26 ноября признала новый штамм коронавируса «вызывающим обеспокоенность».