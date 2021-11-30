Белград, , 23:01 — REGNUM В Москве и Белграде 30 ноября русские и сербские активисты провели параллельные протестные акции у посольств государств, «проводящих политику геноцида в отношеним русского и сербского народов». Об этом говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале Русского имперского движения.

Белград Bjoertvedt

Движение провело пикет перед посольством Боснии и Герцеговины в Москве, протестуя против антисербской политики этой страны.

«Страны НАТО и их верные слуги в лице БиГ продвигают религиозный, культурный и этнический геноцид против Сербов. Кроме этого, в последнее время боснийцы выступили с рядом резких заявлений против русских добровольцев, защищавших сербов в ходе гражданской войны 1994−1995 гг.», — говорится в сообщении Русского имперского движения.

В то же время в Белграде движение «Сербское действие» организовало акцию протеста у посольства Украины, направленную «против языкового, религиозного и культурного геноцида русского народа в Малороссии». «Братья-сербы осудили войну, которую ведет марионеточное правительство в Киеве против юго-восточных регионов Малороссии», — отмечается в сообщении.