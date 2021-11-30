Москва, 30 ноября, 2021, 22:52 — ИА Регнум. Интернет-пользователи сообщают о сбоях в работе мессенджера Telegram во вторник, 30 ноября. Об этом свидетельствуют данные мониторингового ресурса Downdetector.

Иван Шилов ИА REGNUM Telegram

Массовые сообщения о неполадках начали поступать около 22:00 по московскому времени. Большинство жалоб связано сотсутствием подключения к сервису и сбоями в работе приложения, некоторые заявляют о невозможности отправлять сообщения.

Неполадки наблюдаются главным образом у пользователей в США, а также странах Восточной Европы. В России о проблемах сообщают в основном пользователи из Москвы и Санкт-Петербурга.