Бергамо, Италия, , 22:49 — REGNUM Сегодня, 30 ноября, «Аталанта» в матче пятнадцатого тура итальянской Серии А разгромила «Венецию» со счетом 4:0. 26-летний атакующий полузащитник сборной России Алексей Миранчук вышел на поле на 77-й минуте, заменив Йосипа Иличича. За отведенное время футболист совершил один успешный отбор. Точность передач Миранчука составила 63%. WhoScored оценил игру футболиста на 6.17 балла.

Алексей Миранчук Дарья Драй © ИА REGNUM

Матч с «Венецией» стал для Миранчука первым в ноябре. В последний раз российский полузащитник выходил на поле 27 октября в матче с «Сампдорией» (3:1).

В текущем сезоне Алексей Миранчук принял участие в девяти матчах за «Аталанту» во всех турнирах, в которых отметился двумя результативными передачами в играх с «Вильярреалом» и «Сампдорией».