Вашингтон, , 22:49 — REGNUM Идея оказать на Россию финансовое давление в связи с «активностью у границ» с Украиной заинтересовала американского министра финансов Джанет Йеллен.

Джанет Йеллен U.S. Federal Reserve

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Выступая 30 ноября в Конгрессе на слушаниях в комитете по банковским, жилищным и городским делам США, Йеллен прокомментировала предложение сенаторов «направить жёсткий сигнал» России в виде «значительного и ощутимого финансового давления».

По словам чиновника, в Вашингтоне хорошо понимают, что происходит, и уже начали обсуждать, какие именно действия в отношении России предпринять.

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