Белград, 30 ноября, 2021, 22:58 — ИА Регнум. В Сербии учреждено новое патриотическое движение под названием «Единые ради Сербии». Об этом сообщили председатель и вице-председатель движения Драгана Трифкович и Александр Танаскович 30 ноября на пресс-конференции в Белграде.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Сербия

«Движение «Единые ради Сербии» является политической организацией ответственных, патриотически ориентированных граждан, которые понимают проблемы современного сербского общества и могут предложить подходящие альтернативные решения, которые привели бы к общему процветанию сербского государства и его граждан», — говорится в сообщении, которое распространило руководство движения.

В тексте подчеркивается, что движение выступает за декриминализацию сербского общества, возобновление суверенитета и соблюдение конституции и законов страны, ответственную экономическую политику, сохранение природных и общественных ресурсов.

Также в качестве одной из главных целей движения называется борьба за сохранение Косово и Метохии в составе Сербии в соответствии с международным правом и резолюцией 1244 СБ ООН, конституцией Сербии и волей большинства ее граждан.

«Злоупотребление демократией вызвало недоверие граждан, так как им внушают, что любое национальное и патриотическое определение является регрессивным. Поэтому движение «Единые ради Сербии» поддержит проекты, идеи и мероприятия, нацеленные на реализацию государственных и национальных интересов Республики Сербии», — отметило руководство нового сербского политического движения.

Напомним, что в Сербии прозападная оппозиция практические не поднимает вопросов, связанных с национальными ценностями. С другой стороны, многие политические партии, которые позиционируют себя как национальные, подконтрольны правящей Сербской прогрессивной партии.