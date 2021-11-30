Вашингтон, 30 ноября 2021, 22:39 — REGNUM В одной из школ американского штата Мичиган несколько человек получили огнестрельные ранения, сообщает 30 апреля местный интернет-портал ClickOnDetroit.
Стрельба произошла в старшей школе Оксфорда округа Окленд.
По утверждению СМИ, нападавший задержан полицейскими.
«По сообщению властей, стрелок в старшей школе Оксфорда взят под стражу после того, как по крайней мере одного человека застрелили, а четверых других ранили», — сообщает портал ClickOnDetroit.
«По данным полиции, информации о погибших не поступало», — уточняет портал.
Отмечено, что по крайней мере один из раненых является учеником этой школы.
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