Вашингтон, , 22:39 — REGNUM В одной из школ американского штата Мичиган несколько человек получили огнестрельные ранения, сообщает 30 апреля местный интернет-портал ClickOnDetroit.

Стрельба Niels Noordhoek

Стрельба произошла в старшей школе Оксфорда округа Окленд.

По утверждению СМИ, нападавший задержан полицейскими.

«По сообщению властей, стрелок в старшей школе Оксфорда взят под стражу после того, как по крайней мере одного человека застрелили, а четверых других ранили», — сообщает портал ClickOnDetroit.

«По данным полиции, информации о погибших не поступало», — уточняет портал.

Отмечено, что по крайней мере один из раненых является учеником этой школы.

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