В США стрельба произошла в одной из школ штата Мичиган
Вашингтон, 30 ноября, 2021, 22:39 — ИА Регнум. В одной из школ американского штата Мичиган несколько человек получили огнестрельные ранения, сообщает 30 апреля местный интернет-портал ClickOnDetroit.
Niels Noordhoek
Стрельба
Стрельба произошла в старшей школе Оксфорда округа Окленд.
По утверждению СМИ, нападавший задержан полицейскими.
«По сообщению властей, стрелок в старшей школе Оксфорда взят под стражу после того, как по крайней мере одного человека застрелили, а четверых других ранили», — сообщает портал ClickOnDetroit.
«По данным полиции, информации о погибших не поступало», — уточняет портал.
Отмечено, что по крайней мере один из раненых является учеником этой школы.