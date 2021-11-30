Серверы Final Fantasy XIV не справятся с нагрузкой после релиза Endwalker
Токио, 30 ноября, 2021, 22:37 — ИА Регнум. Разработчики Final Fantasy XIV предупредили, что серверы онлайн-игры могут не справиться с наплывом геймеров в день релиза дополнения Endwalker. Публикация была размещена 30 ноября на сайте проекта.
Авторы игры отметили, что ожидают увидеть резкое увеличение числа активных игроков после релиза дополнения. Они добавили, что сейчас пытаются оптимизировать серверы, но из-за проблемы мировой нехватки электронных компонентов у них не получилось добавить нужное количество миров.
Напомним, релиз Final Fantasy XIV: Endwalker состоится 7 декабря 2021 года на ПК и консолях PlayStation 4 и PlayStation 5. С релизом дополнения в игре появятся новые локации (Garlemald и Moon), новые миссии, кроме того, максимальный уровень персонажей будет увеличен до 90-го.