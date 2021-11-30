Флоренция, Италия, 30 ноября, 2021, 22:36 — ИА Регнум. 30 ноября «Фиорентина» в матче пятнадцатого тура итальянской Серии А сезона 2021/22 одержала уверенную победу над «Сампдорией» со счетом 3:1. Встреча проходила во Флоренции на стадионе «Артемио Франки».

Садовников Дмитрий Александр Кокорин

Бригада арбитров: Федерико Диониз | Фабрицио Ломбард | Фабио Скиру | Мануэль Волпи | Даниэле Довери.

Первый мяч на пятнадцатой минуте встречи забил экс-нападающий сборной Италии Маноло Габбьядини после передачи Антонио Кандревы — 0:1. Через восемь минут Хосе Кальехон восстановил равновесие в счете — 1:1. На 32-й минуте форвард сборной Сербии Душан Влахович впервые вывел «фиалок» вперед — 2:1. Голевую передачу записали на Джакомо Бонавентуру. В конце половины Риккардо Соттил установил окончательный счет — 3:1.

Желтые карточки: Маноло Габбьядини — 42, Омар Колли — 74, Алекс Феррари — 82.

Статистика матча («Фиорентина"/ «Сампдория»)

Удары 17/11

Удары в створ 7/4

Владение 60%/40%

Угловые 3/6

Нарушения 9/16

Составы команд:

«Фиорентина»: Терраччано, Мартинес, Бираги, Венути, Жулио, Бонавентура, Торрейра, Дункан (Малех, 78'), Кальехон (ди Стефано, 89'), Влахович (Кокорин, 90'), Соттил (Сапонара, 69').

«Сампдория»: Аудеро, Колли, Берешиньский (Дранушин, 71'), Феррари (Шабо, 84'), Мурру (Ауджелло, 54'), Торсбю, Сильва, Верре (Чиерво, 54'), Кандрева, Капуто (Квальярелла, 54'), Габбьядини.

«Фиорентина», набрав 24 очка после пятнадцати туров, на данный момент занимает шестую строчку в турнирной таблице Серии А. «Сампдория» с пятнадцатью очками идет на пятнадцатой позиции.