Вашингтон, 1 декабря, 2021, 07:53 — ИА Регнум. По крайней мере четыре человека были ранены в результате стрельбы в старшей школе Oxford, штат Мичиган, сообщает 30 ноября Reuters со ссылкой на шерифа округа Окленд.

Niels Noordhoek Стрельба

Старшая школа Oxford была закрыта после того, как произошел инцидент, говорится в репортаже Fox News. По крайней мере один подозреваемый был арестован и оружие было изъято.

Подробности инцидента пока не известны местным СМИ.

Напомним, что как минимум два человека получили огнестрельные ранения и были доставлены в больницу после стрельбы в средней школе в Арлингтоне, штат Техас.