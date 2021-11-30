Дамаск, , 22:29 — REGNUM Сирийский военнослужащий получил ранение в результате снайперского обстрела со стороны террористов на территории сирийской провинции Идлиб, сообщил 30 ноября на брифинге замначальника российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.

На прицеле у снайпера U.S. Marine Corps

«В провинции Идлиб в результате снайперского обстрела, произведенного террористами из района Кансафра по позициям правительственных сил в районе населенного пункта Кафер-Небель, ранен один сирийский военнослужащий», — рассказал он.

Всего в зоне «Идлиб» террористы из группировки «Джебхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) за сутки совершили девять обстрелов в провинциях Идлиб, Алеппо, Латакия и Хама.

«За прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано девять обстрелов со стороны позиций террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В провинции Идлиб — пять обстрелов, в провинции Алеппо — два обстрела, в провинции Латакия — один обстрел, в провинции Хама — один обстрел», — сказал Вадим Кулить.

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