Тбилиси, , 22:28 — REGNUM Депутаты парламента Грузии от правящей партии «Грузинская мечта» могут поддержать поправки в конституцию для либерализации выборного законодательства. Об этом 30 ноября сообщил председатель партии Ираклий Кобахидзе 30 ноября журналистам.

Ираклий Кобахидзе Gd.ge

«На данном этапе обсуждение законопроекта не продолжается. Многое будет зависеть от поведения и действий разных субъектов», — сказал Кобахидзе.

Лидер партии отметил, что возможно снизить проходной барьер на парламентских выборах с 5% до 2%, хотя законодательство в Грузии и так является «демократичным». Но это будет касаться только выборов 2024 года.

«Мы понимаем, что это — небольшой подарок, который может быть сделан оппозиции. Будет ли сделан этот подарок, будет зависеть от нашей доброй воли», — заявил лидер правящей партии.

Кобахидзе подчеркнул, что все изменения избирательного законодательства, в том числе и смена смешанной схемы голосования на парламентских выборах на пропорциональную, будут возможны только на выборах в 2024 году. Он добавил, что досрочных выборов не будет.

Стоит отметить, что оппозиционные партии требуют проведения досрочных выборов в парламент и создания коалиционного правительства. Парламентские выборы 2020 года показали, что, если бы тогда временно не снизили процентный барьер, то все депутатские мандаты разделили бы «Мечта» и партия «Единое национальное движение».

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