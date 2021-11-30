Кобахидзе: «Грузинская мечта» может сделать оппозиции «подарок»
Тбилиси, 30 ноября, 2021, 22:28 — ИА Регнум. Депутаты парламента Грузии от правящей партии «Грузинская мечта» могут поддержать поправки в конституцию для либерализации выборного законодательства. Об этом 30 ноября сообщил председатель партии Ираклий Кобахидзе 30 ноября журналистам.
«На данном этапе обсуждение законопроекта не продолжается. Многое будет зависеть от поведения и действий разных субъектов», — сказал Кобахидзе.
Лидер партии отметил, что возможно снизить проходной барьер на парламентских выборах с 5% до 2%, хотя законодательство в Грузии и так является «демократичным». Но это будет касаться только выборов 2024 года.
«Мы понимаем, что это — небольшой подарок, который может быть сделан оппозиции. Будет ли сделан этот подарок, будет зависеть от нашей доброй воли», — заявил лидер правящей партии.
Кобахидзе подчеркнул, что все изменения избирательного законодательства, в том числе и смена смешанной схемы голосования на парламентских выборах на пропорциональную, будут возможны только на выборах в 2024 году. Он добавил, что досрочных выборов не будет.
Стоит отметить, что оппозиционные партии требуют проведения досрочных выборов в парламент и создания коалиционного правительства. Парламентские выборы 2020 года показали, что, если бы тогда временно не снизили процентный барьер, то все депутатские мандаты разделили бы «Мечта» и партия «Единое национальное движение».