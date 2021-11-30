Бергамо, Италия, , 22:28 — REGNUM 30 ноября в Бергамо на стадионе «Гевисс Стэдиум» «Аталанта» в матче четырнадцатого тура итальянской Серии А 2021/22 разгромила «Венецию» со счетом 4:0. Забитыми мячами отметились Марио Пашалич (7' ЙосипИличич, 12' Луис Муриель, 67' Луис Муриель) и Тейн Копмейнерс (57' Джузеппе Пеццалла). Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

Алексей Миранчук Дарья Драй © ИА REGNUM

Единственную желтую карточку на 81-й минуте получил арендованный из лондонского «Челси» Итан Кваме Ампаду. На матче работала бригада арбитров во главе с Антонио Санторо. Ассистенты главного судьи — Алессио Толфо и Паоло Лаудато.

Статистика матча («Аталанта"/ «Венеция»)

Удары 19/8

Удары в створ 6/4

Владение 59%/41%

Угловые 4/2

Нарушения 12/9

Составы команд:

«Аталанта»: Муссо, Паломино, Джимсити (Толои, 90'), Демирал (Скальвини, 76'), Копмейнерс, Пеццелла, Пессина (де Рон, 62'), Хатебур, Иличич (Миранчук, 77'), Пашалич, Муриель (Пикколи, 77').

«Венеция»: Ромеро, Маццокки (Чернигой, 46'), Кальдара, Чеккарони, Хапс (Шнегг, 71'), Тессманн, Кьюин (Араму, 58'), Бузио (Перец, 58'), Ампаду, Генри, Йонсен (Свобода, 71').

«Аталанта», одержав девятую победу в сезоне и набрав 31 очко, поднялась на четвертую позицию в турнирной таблице чемпионата Италии. «Венеция» с пятнадцатью очками осталась на шестнадцатой строчке.