Вашингтон, 1 декабря, 2021, 06:54 — ИА Регнум. Апелляционный суд США 30 ноября восстановил запрет Калифорнии на использование оружия с магазинами большой емкости. Закон отвечает усилиям штата по сокращению насилия с применением огнестрельного оружия, сообщает Reuters.

Патроны 7,62

Апелляционный суд 9-го округа США отклонил иск защитников прав на оружие, касающийся запрета 2017 года на магазины, которые вмещают более 10 патронов. Правозащитники уверены, что запрет нарушает право на ношение оружия в соотвествии со второй поправкой к Конституции.

Напомним, что в августе 2020 года коллегия из трех судей этого же суда поддержала отмену данного запрета.

Ранее президент США Джо Байден призвал конгрессменов остановить «эпидемию вооруженного насилия».