Лондон, , 22:20 — REGNUM Британская антимонопольная служба CMA (Competition and Markets Authority) постановила, что компания Meta, которой принадлежит социальная сеть Facebook, должна продать сервис Giphy. Об этом 30 ноября сообщает портал Wccftech.

Facebook Yuri Samoilov

«Связь между Facebook и Giphy уже устранила потенциального соперника на рынке медийной рекламы», — заявила в пресс-релизе CMA. Организация также отметила, что требуя от Facebook продать Giphy, она защищает «миллионы пользователей социальных сетей», а также способствует «конкуренции и инновациям в цифровой рекламе».

Для справки: Giphy — это онлайн-платформа, позволяющая пользователям находить анимированные GIF-файлы и делиться ими. Сервис был запущен в феврале 2013 года.

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