Лос-Анджелес, США, , 22:20 — REGNUM Канадский фолк-рок музыкант Нил Янг, наиболее известный благодаря сольным альбомам в 1970-х, рассказал, что обнаружил у себя еще одну коллекцию записей 1987 года под названием «Summer Songs», и не исключил, что она может быть выпущена в виде отдельного архивного альбома. Об этом информирует портал The Line Of Best Fit.

Музыка (сс) Eric Nopanen

После выпуска коллекции утерянных песен «Homegrown» в 2020 году и анонса второго такого альбома из невыпущенный песен 1982 года под названием «Johny's Island» в начале этого года Янг рассказал о планах продолжить серию таких релизов;

В новом посте на своем сайте Янг написал: «Мы пока не уверены в точных датах записи этих песен… Но, чтобы дать вам представление о месте и времени, скажу, что Farm Aid тогда только начали свой долгий путь. Каждая песня в коллекции была написана с акустической гитарой или фортепиано и простыми дополнениями, аранжировками, которые мы сделали, чтобы сохранить первоначальные идеи». По словам Янга, некоторые оригинальные версии песне были «представлены в их окончательных мастер-версиях на альбомах «Freedom», «American Dream», «Psychedelic Pill» и «Harvest Moon».

Ранее стало известно, что совместный альбом Нила Янга и Crazy Horse «Barn» выйдет 10 декабря на лейбле Reprise.