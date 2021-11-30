Тирасполь, , 22:18 — REGNUM В России нужно провести переговоры между Приднестровьем и Молдавией, сообщил 30 ноября приднестровский министр иностранных дел Виталий Игнатьев, пишет Hokkaido Shimbun.

Приднестровью жить! Иван Шилов © ИА REGNUM

Он пояснил, что переговоры в формате «5+2» (пять — это Россия, Приднестровье, Молдавия, Украина, ОБСЕ, два — наблюдатели ЕС и США) следует провести именно в России, поскольку «ОБСЕ второй год подряд не справляется с задачей по созыву и организации очередного раунда заседания».

Игнатьев назвал нынешнее положение дел с урегулированием кризиса в Приднестровье затянувшимся кризисом.

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