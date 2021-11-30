Берлин, 30 ноября, 2021, 22:13 — ИА Регнум. Вакцина от коронавируса, разработанная немецкой компанией BioNTech совместно с американской Pfizer, вероятнее всего, обеспечивает защиту против нового штамма «Омикрон». Об этом заявил 30 ноября генеральный директор BioNTech Угур Шахин.

Tim Reckmann Вакцина от коронавируса Pfizer-BioNTech

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«Мы считаем, что, скорее всего, у людей будет существенная защита от тяжёлого течения заболевания, вызванного вариантом «Омикрон», — приводит его слова агентство Reuters.

Шахин уточнил, что под тяжелым течёнием COVID-19 он имеет в виду такое развитие болезни, которое потребует госпитализации пациента или интенсивной терапии.

Вместе с тем глава BioNTech отметил, что в течение ближайших двух недель специалисты компании будут проводить исследования среди людей, получивших две и три дозы вакцины, чтобы установить, насколько имеющиеся у них антитела подавляют новый штамм коронавируса.