Мюнхен, Германия, , 22:13 — REGNUM 8 декабря в Мюнхене на стадионе «Альянц Арена» «Бавария» в матче заключительного шестого тура групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА сезона 2021/22 сыграет с каталонской «Барселоной». 30 ноября издание Sky Sports сообщило, что эта и еще три игры еврокубка пройдет без зрителей из-за нового штамма «Омикрон».

Лига Чемпионов Андрей Пронин © ИА REGNUM

После пяти сыгранных туров «Барселона», одержав лишь две победы и набрав семь очков, идет на второй позиции в турнирной таблице группы E. «Бавария» с пятью победам и пятнадцатью очками занимает первое место.

Последняя встреча «Баварии» и «Барселоны», проходившая 14 сентября в рамках первого тура Лиги чемпионов, завершилась со счетом 3:0 в пользу немецкой команды. В том матче забитыми мячами отметились Томас Мюллер (34' Лерой Сане) и Роберт Левандовски (56' Джамал Мусиала, 85' Серж Гнабри).