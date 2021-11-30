Севастополь, 30 ноября, 2021, 22:08 — ИА Регнум. Часть городских районов Севастополя осталась без электроэнергии из-за штормового ветра, вторые сутки бушующего в районе Крымского полуострова, сообщает 30 ноября пресс-служба городского правительства.

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«Отключение по высокой стороне. Сработала автоматика на подстанции. Специалисты работают», — сообщает муниципальная пресс-служба.

Точное число жителей Севастополя, оставшихся без электричества, на данный момент не выяснено, хотя известно, что речь идёт о десятках улиц.

Кроме того, из-за шторма закрыто сообщение через Севастопольскую бухту, которая разделяет город на две части.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 ноября в Крыму и Севастополе объявлено штормовое предупреждение.