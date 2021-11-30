Бриджтаун, , 22:05 — REGNUM Премьер-министр Миа Моттли назвала американскую певицу Рианну национальным героем Барбадоса во время мероприятия, посвященного новому статусу государства как республики. Об этом информирует портал NME.

Рианна celebrityabc

Премьер-министр Миа Моттли сказала Рианне на церемонии в Бриджтауне: «От имени благодарной нации, но еще более гордого народа, мы объявляем Робин Рианне Фенти национальным героем Барбадоса и желаем, чтобы она продолжала сиять, как бриллиант, и приносила честь своей нации».

https://twitter.com/Phil_Lewis_/status/1465542173470957568

Поп-звезда выросла в столице Барбадоса Бриджтауне. Американский музыкальный продюсер Эван Роджерс открыл Рианну, когда она была еще подростком, и пригласил ее в США для записи демо-записей, что привело к ее подписанию контракта с Def Jam в 2005 году.