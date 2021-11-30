Ханты-Мансийск, 30 ноября, 2021, 22:04 — ИА Регнум. В Югре контактные с заболевшим коронавирусом и граждане в эпидемических очагах смогут бесплатно сделать ПЦР-тест. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Med.kg Коронавирус. Киргизия

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Данное поручение дала департаменту здравоохранения ХМАО глава Югры Наталья Комарова 30 ноября во время прямого эфира заседания штаба.

«Проведение исследований на наличие новой коронавирусной инфекции методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) осуществляется за счёт бюджета автономного округа, включая проведение указанных исследований в эпидемических очагах, бытовых или семейных, контактировавших с больными», — уточнила глава региона.

До этого ПЦР-тест проводился бесплатно, если есть признаки ОРВИ и при этом появляются симптомы ковида, а также когда нужно убедиться, что пациент окончательно выздоровел и при положительном экспресс-тесте на коронавирус для подтверждения диагноза.