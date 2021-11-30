Оттава, 30 ноября, 2021, 22:03 — ИА Регнум. Студия Digital Extremes назвала дату релиза игрового дополнения Warframe: The New War. Анонсирующий кинематографический трейлер разработчики опубликовали 30 ноября на YouTube-канале PlayWarframe.

Скриншот YouTube Цитата из трейлера игры Warframe: The New War компании Digital Extremes

Контент The New War станет доступен игрокам 15 декабря 2021 года, релиз состоится на всех платформах. Создатели Warframe отметили, что кинематографическая составляющая дополнения станет самой большой в истории проекта.

Напомним, с релизом The New War в онлайн-игре Warframe появятся миссии, в рамках которых геймерам предложат управлять действиями нового персонажа. Сюжет будет состоять из трёх актов, при их прохождении игроки увидят новые локации. Релиз оригинальной Warframe состоялся 27 марта 2013 года.