Вашингтон, , 07:51 — REGNUM Комитет палаты представителей США, занимающийся расследованием беспорядков 6 января, рассказал, что Марк Медоуз, бывший глава администрации экс-президента США Дональда Трампа, предоставил записи и согласился вскоре явиться для дачи показаний, сообщает 30 ноября Reuters.

Трамп Иван Шилов © ИА REGNUM

Сам факт согласия Медоуза сотрудничать говорит о многом, потому что большинство республиканцев и сам Трамп отказались участвовать в расследовании, назвав его политически мотивированным. Более того, Трамп даже подал судебный иск к представителям Конгресса США, расследующим дело о штурме Капитолия.

Отметим, что комиссия не исключила возможности предъявлению Медоузу обвинений.

Ранее Трамп призвал своих сторонников не сотрудничать с комитетом, утверждая, что все записи и данные электронных носителей защищены исполнительной привилегией. При этом часть экспертов утверждает, что это право не распространяется на бывших президентов.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 октября Дональд Трамп заявил, что администрация США стремится использовать произошедший 6 января штурм Капитолия для давления на него и замалчивания своих ошибок.