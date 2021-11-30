Пекин, , 21:42 — REGNUM В адрес участников третьего Российско-китайского энергетического форума поступили поздравительные послания от лидеров России и Китая — президента Владимира Путина и председателя Си Цзиньпина. Об этом 30 ноября сообщает Синьхуа, отмечая, что форум проходит в год 20-летия подписания двустороннего Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве.

Российско-китайские отношения Иван Шилов © ИА REGNUM

Российский лидер отметил беспрецедентно высокий уровень российско-китайских отношений, а также важность энергетического взаимодействия, которое составляет одно из ключевых направлений сотрудничества. За прошедшие годы обеспечена стабильная работа трансграничных нефте‑ и газопроводов, реализуются масштабные совместные проекты по производству СПГ в Арктике и по строительству энергоблоков на АЭС. Стороны изучают и развивают новые отношения взаимодействия, например, в сфере информатизации.

Си Цзиньпин, в свою очередь, обратил внимание на тесное сотрудничество в борьбе с пандемией, против климатических изменений, расширение торговли. Успехи кооперации в энергетике, по его словам, отражают высокий потенциал дальнейшего развития, имеющийся в самых разных сферах.