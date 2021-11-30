Ляонин, Китай, 30 ноября, 2021, 21:39 — ИА Регнум. В северо-восточной китайской провинции Ляонин, в городе Хулудао, прошла таможню первая партия российского крупногабаритного оборудования для АЭС «Сюйдапу». В состав груза входит корпус ловушки расплава активно реакторной зоны, ее наполнитель, другое оборудование для третьего энергоблока. Об этом 30 ноября сообщает Синьхуа, подчеркивая, что груз был отправлен из порта Санкт-Петербург в конце августа.

Thorbjoern Атомная электростанция

Строительство третьего и четвертого энергоблоков АЭС в реакторами ВВЭР-1200 третьего поколения осуществляется на основе в рамках проекта двустороннего сотрудничества в сфере ядерной энергетики; к этому же проекту относятся седьмой и восьмой энергоблоки Тянваньской АЭС, после ввода которых в эксплуатацию годовой объем выработки электроэнергии достигнет 37,6 млрд кВт/ч, а выбросы CO₂ сократятся на 30 млн тонн в год.