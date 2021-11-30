Рига, , 21:37 — REGNUM Экономические санкции могут быть введены в отношении России, если она проявит агрессию на Украине, сообщил 30 ноября журналистам генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Кукрыниксы. НАТО

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Заявив, что страны НАТО будут следить за действиями России в отношении Украины, генсек альянса сказал, что чёткого понимания намерений Москвы пока у него нет. Если Россия осуществит военное вторжение на Украину, НАТО должно быть к этому готово.

Комментируя переговоры в Риге на уровне глав МИД стран НАТО, Столтенберг заявил:

«Мы обсудили санкции, политические меры, и мы увидели готовность и способность поддерживать экономические санкции против России, когда это необходимо».

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