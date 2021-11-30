Вологда, 30 ноября, 2021, 21:34 — ИА Регнум. В Вологодскую область поступила новая партия вакцин «Спутник Лайт» и «Спутник V». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

Иван Лазебный ИА Красная Весна Вакцинация

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: новый подъём неизбежен – все новости»

Вакцину — 27 600 доз однокомпонентного и 9600 двухкомпонентного препарата — распределят между медучреждениями региона.

Напомним, план по ковид-вакцинации в регионе выполнен почти на 70%.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Вологодчины продлили антиковидный режим до 15 января.