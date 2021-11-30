Москва, , 21:29 — REGNUM В Москве в ночь на 1 декабря ожидается снегопад, местами переходящий в метель, сообщает 30 ноября пресс-служба столичного управления МЧС.

Метель freegr

Гололедица и сильный снегопад будут наблюдаться до 07:00 1 декабря.

«По прогнозам синоптиков Росгидромета в период с 21:00 30 ноября до 7:00 1 декабря по городу Москве ожидается снег, местами метель. Сильная гололедица. В отдельных районах усиление ветра с порывами 17−22 м/с», — указано в сообщении.

Водителям рекомендовано снизить скорость движения и соблюдать увеличенную дистанцию между транспортными средствами, избегать обгонов и лишних перестроений, а также не парковать автомобили возле деревьев.

Пешеходам следует держаться подальше от рекламных конструкций и шатких сооружений и не оставлять детей без присмотра.

В столичном регионе объявлен «желтый» уровень погодной опасности.

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